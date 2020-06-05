«Моя судьба непростая»: в Уфе сирота с ДЦП может остаться на улице

Он победил рак, но не может справиться с равнодушием чиновников. В Уфе сирота с диагнозом ДЦП рискует остаться на улице, потому что власти не исполнили решение суда.

Жизнь Радика Буранбаева никогда не была легкой. И сейчас перед ним стоит еще одна непростая задача – получить жилье, которое положено ему по закону.

- Так сложилось, что моя судьба непростая.

У парня нет дохода, родных, а скоро он лишится и крыши над головой. Родная мама отказалась от Радика ещё в роддоме, узнав о его диагнозе – ДЦП. Отца он никогда не знал. Мальчик родился в Стерлитамаке, его определили в Дом малютки. В 7 лет у Радика обнаружили рак почек. Несколько лет ребенок боролся за свою жизнь, болезнь то отступала, то вновь возвращалась.

Я победил рак в 2011 году. На протяжении шести лет боролись за мою жизнь. Радик Буранбаев, сирота

Семь лет назад Радик стал местной знаменитостью, главным героем новостей. Юноша выиграл золотую медаль по плаванию в спортивных соревнованиях для детей, которые перенесли онкологические заболевания. Всемирные детские «Игры победителей». За жизнелюбие бывший Глава республики Рустэм Хамитов наградил 13-летнего Радика поездкой в «Диснейленд». Но спустя семь лет жизнь подкинула Радику новые испытания.

Администрация поступает так, как им удобно. Радик Буранбаев, сирота

Радик проживает в общежитии Уфимского профессионального колледжа, из которого он должен выехать 30 июня в связи с окончанием обучения. После чего парень окажется на улице. Но сейчас вместо квартиры ему предлагают комнату в общежитии.

Детям-сиротам должны предоставить благоустроенное жилое помещение соответствующее санитарным нормам. То койко-место, которое ему хотят предоставить, всего лишь до 30 июля. А дальше как он будет жить – никого не волнует. Естественно, это незаконно и неправомерно. Эльмира Хасанова, юрист

Первого июня, в День защиты детей, Радик побывал на приеме у сотрудников столичной мэрии. По его словам, если в начале текущего года он числился 31-м в списке на получение жилья, то сейчас спустился на позицию «примерно 1 500-й». Радик объясняет: так произошло из-за того, что Верховный суд вынес решение в его пользу и сироту отправили в другую очередь к тем, кто судился.

В списке детей сирот состоит 1136 человек и неисполненными у нас остаются 379 судебных решений о предоставлении жилья данной категории граждан. Предоставление жилья осуществляется в порядке очередности. То есть мы никак не можем нарушить этот порядок очередности. Марсель Байдавлетов, начальник информационно-аналитического управления администрации г.Уфы