«Моя судьба непростая»: в Уфе сирота с ДЦП может остаться на улице

Он победил рак, но не может справиться с равнодушием чиновников. В Уфе сирота с диагнозом ДЦП рискует остаться на улице, потому что власти не исполнили решение суда.
Жизнь Радика Буранбаева никогда не была легкой. И сейчас перед ним стоит еще одна непростая задача – получить жилье, которое положено ему по закону.
- Так сложилось, что моя судьба непростая.
У парня нет дохода, родных, а скоро он лишится и крыши над головой. Родная мама отказалась от Радика ещё в роддоме, узнав о его диагнозе – ДЦП. Отца он никогда не знал. Мальчик родился в Стерлитамаке, его определили в Дом малютки. В 7 лет у Радика обнаружили рак почек. Несколько лет ребенок боролся за свою жизнь, болезнь то отступала, то вновь возвращалась.
Семь лет назад Радик стал местной знаменитостью, главным героем новостей. Юноша выиграл золотую медаль по плаванию в спортивных соревнованиях для детей, которые перенесли онкологические заболевания. Всемирные детские «Игры победителей». За жизнелюбие бывший Глава республики Рустэм Хамитов наградил 13-летнего Радика поездкой в «Диснейленд». Но спустя семь лет жизнь подкинула Радику новые испытания.
Радик проживает в общежитии Уфимского профессионального колледжа, из которого он должен выехать 30 июня в связи с окончанием обучения. После чего парень окажется на улице. Но сейчас вместо квартиры ему предлагают комнату в общежитии.
Первого июня, в День защиты детей, Радик побывал на приеме у сотрудников столичной мэрии. По его словам, если в начале текущего года он числился 31-м в списке на получение жилья, то сейчас спустился на позицию «примерно 1 500-й». Радик объясняет: так произошло из-за того, что Верховный суд вынес решение в его пользу и сироту отправили в другую очередь к тем, кто судился.
По словам представителей администрации, решение суда по обеспечению сироты жильём будет исполнено по мере приобретения квартир. А вот юрист сироты уверена: многие регионы используют выделяемые на эти цели субсидии не по назначению. Только за прошлый год в нашей республике было возбуждено 25 уголовных дел по причине того, что денежные средства поступили не в том направлении. Сейчас сирота планирует добиваться выделения жилья через органы прокуратуры и жаловаться в Следственный комитет республики.