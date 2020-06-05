В Башкирии новый рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки

В Башкирии вновь увеличилось число пациентов с диагнозом Covid-19. За минувшие сутки обнаружено еще 119 случаев заражения. Общее число больных коронавирусом составляет на сегодняшний день 3 727.

Из 3 727 больных 1 286 удалось выздороветь. Отмечается, что новых случаев смертей от коронавируса за стуки не обнаружено. За весь период пандемии в Башкирии умерли 18 человек.