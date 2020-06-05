В Башкирии хулиган шокировал водителей опасным трюком

Мужчина в любой момент мог упасть на дорогу и умереть. К счастью, все закончилось хорошо.
Жители Башкирии накануне стали свидетелями опасного трюка. В Стерлитамаке местный житель прокатился на капоте автомобиля по оживленной улице.
Неизвестный любитель острых ощущений практически не держался руками за автомобиль. Горожанин мог в любой момент выпасть на дорогу и разбиться насмерть. Опасный момент засняли на видео проезжающие мимо водители.
Редакция bash.news предупреждает: не повторяйте таких трюков. С точки зрения закона за это может быть наказать водитель. Поездка на капоте квалифицируется как «Нарушение правил перевозки пассажиров», за что хозяин авто может получить штраф в размере 1000 рублей.