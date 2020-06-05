В Башкирии хулиган шокировал водителей опасным трюком

Мужчина в любой момент мог упасть на дорогу и умереть. К счастью, все закончилось хорошо.

Жители Башкирии накануне стали свидетелями опасного трюка. В Стерлитамаке местный житель прокатился на капоте автомобиля по оживленной улице.

Неизвестный любитель острых ощущений практически не держался руками за автомобиль. Горожанин мог в любой момент выпасть на дорогу и разбиться насмерть. Опасный момент засняли на видео проезжающие мимо водители.

Да он совсем отбитый! Это же опасно! Я мимо проезжал, он еле держался на капоте. Судя по всему, пьяный в хлам. Альмир Ф., житель Стерлитамака