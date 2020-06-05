Радий Хабиров назвал город в Башкирии, где появится много рабочих мест

Глава Башкирии назвал город, в котором ожидается появление большого количества рабочих мест. Таким населенным пунктом стал небольшой Благовещенск. Именно там создана территория опережающего социально-экономического развития.

В проекте принимают участие два новых резиднета. Один из них откроет производство шумозащитных экранов для отгораживания автодорог от жилых домов. А второй резидент откроет предприятие по пошиву одежды. Благодаря новым заводам будет создано 114 рабочих мест.

Радий Хабиров направляет большое внимание властей на сохранение прежнего темпа развития экономики. Пандемия коронавируса рано или поздно закончится, поэтому у жителей Башкирии должно быть хорошее материальное подспорье. Глава Башкирии ещё раз напомнил, что темпы по поддержке бизнеса снижены не будут.