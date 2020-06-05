В Башкирии осудили мужчину, который зверски избил сотрудницу микрозаймов

Преступником оказался 31-летний местный житель. Мужчина зашёл под видом клиента в офис, но почти с порога накинулся на сотрудницу микрозаймов. Грабитель избил девушку ногами, вскрыл кассу и украл 44 тысячи рублей. Благодаря камере слежения, что была установлена в помещении, преступника удалось быстро найти. Мужчину осудили на 4 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии, но приговор в законную силу ещё не вступил.