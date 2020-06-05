Глава Башкирии рассказал, что подтолкнет Ишимбай к мощному развитию

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, что может подтолкнуть город Ишибай к мощному экономическому развитию. По его мнению, благоприятно на этот фактор скажется создаваемая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Алга». Он отметил, что ОЭЗ, в целом, станет для всей республики неким драйвером.
Глава республики поручил Правительству РБ начать подготовительную и предпроектную работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для инвесторов, а также продумать новые региональные инструменты поддержки проектов. Участники совещания отметили, что для размещения здесь своих производств потенциальные резиденты должны принимать быстрые управленческие решения.
Общая площадь участков особой экономической зоны (по два в каждом районе) составляет 470 га. Из них более половины уже зарезервированы под проекты. Общий объём вложений в инфраструктуру до 2025 года превышает 6,3 млрд рублей, в том числе бюджетные расходы оцениваются в 3,3 млрд рублей. Вопросы развития ОЭЗ раз в два месяца будет рассматривать специальная рабочая группа.