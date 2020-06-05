Глава Башкирии рассказал, что подтолкнет Ишимбай к мощному развитию

Общая площадь участков особой экономической зоны (по два в каждом районе) составляет 470 га. Из них более половины уже зарезервированы под проекты. Общий объём вложений в инфраструктуру до 2025 года превышает 6,3 млрд рублей, в том числе бюджетные расходы оцениваются в 3,3 млрд рублей. Вопросы развития ОЭЗ раз в два месяца будет рассматривать специальная рабочая группа.