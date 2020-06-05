Кровавая бойня в Башкирии: мужчина убил двоих человек одним выстрелом

В апреле 2019 года в Абзелиловском районе произошла страшная трагедия. 58-летний местный житель застрелил двух человек из охотничьего ружья. Суд вынес обвинительный приговор мужчине.

По данным прокуратуры Башкирии, между 58-летнем мужчиной и 17-летнем подростком произошёл конфликт. Подвыпивший житель села схватился за охотничье ружьё и выстрелил в оппонента. Пуля прошла через товарища вооруженного мужчины и попала в подростка. Оба пострадавших скончались от полученных травм.

Сам подсудимый вместе с ружьём и скрылся в лесу от полиции, но был быстро пойман. Суд Башкирии назначил ему наказание в виде 17 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также взыскал 2 миллиона рублей компенсации морального вреда.