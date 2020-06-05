В Башкирии с 1 июля к открытию готовы более 2 тыс детских лагерей

Более двух тысяч оздоровительных лагерей готовы к открытию с 1 июля. Но перед их открытием Радий Хабиров рекомендовал подумать, все ли нормы соблюдены. Об этом Глава Башкортостана заявил на совещании в формате Обрчас.
В этом году пандемия задержала активное начало летнего отдыха школьников. Сотрудники будут работать вахтовым методом в закрытом режиме. Не будет родительских суббот. Санитарный контроль организуют на максимальном уровне. Также в связи с тем, что ситуация с коронавирусом нестабильная, откладывается открытие детских садов.
На совещании также обсудили ЕГЭ. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать экзамены в июле, предусмотрели дополнительный период их проведения в августе. Школьные автобусы дважды в день будут обрабатываться антисептиками. Что касается выпускных вечеров, то в этом году из-за пандемии они пройдут по всей стране 27 июня в онлайн-формате.
Приемная кампания в вузы стартует в третьей декаде июня. На 2020-2021 учебный год в Башкортостане выделено более 11 тысяч бюджетных мест. Это на 1 073 больше, чем в прошлом году.