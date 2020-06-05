В Башкирии с 1 июля к открытию готовы более 2 тыс детских лагерей

На совещании также обсудили ЕГЭ. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать экзамены в июле, предусмотрели дополнительный период их проведения в августе. Школьные автобусы дважды в день будут обрабатываться антисептиками. Что касается выпускных вечеров, то в этом году из-за пандемии они пройдут по всей стране 27 июня в онлайн-формате.