В Уфе деньги, вырученные от сбора макулатуры, направят на борьбу с коронавирусом

Более трех тонн макулатуры собрали сотрудники республиканского Минэкологии. Бумагу сдадут на переработку, а вырученные средства – около 15 тысяч рублей – направят в благотворительный Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития для оказания помощи гражданам в период пандемии.

К акции присоединились коллеги из Минлесхоза республики. Сбор проходил в честь Всемирного дня окружающей среды под девизом «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Таким образом, сегодня только усилиями чиновников двух министерств удалось спасти 30 деревьев. Экологические акции проходили с 1 по 5 июня по всей республике. Как сказали организаторы, победитель сможет посадить дерево на память.