В «Алге» заработает первый в России экологический центр по переработке нефтяных отходов

Центр будет работать по принципу замкнутого цикла, то есть не будет образовываться новых отходов. У нас более 120 патентов Российской Федерации по данному направлению. В результате работы экологического центра Башкортостан получит в сельхозоборот очищенные земли, питательные почвогрунты для восстановления истощенных земель и ряд строительных материалов.

Максим Назаров, генеральный директор ООО «НПП «Экология-21»