В «Алге» заработает первый в России экологический центр по переработке нефтяных отходов

В Башкирии будет создана база по переработке нефтяных отходов. Располагаться она будет в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алга». Отмечается, что такой центр появится в России впервые.

Резидент Особой экономической зоны «Алга» ООО «НПП «Экология-21», созданный на базе УГНТУ, создаст на территории ОЭЗ экологический центр по переработке крупнотоннажных отходов нефтяной промышленности. Это первый в России центр, который будет ликвидировать накопленный экологический ущерб в районах интенсивной нефтедобычи и переработки.

Центр будет работать по принципу замкнутого цикла, то есть не будет образовываться новых отходов. У нас более 120 патентов Российской Федерации по данному направлению. В результате работы экологического центра Башкортостан получит в сельхозоборот очищенные земли, питательные почвогрунты для восстановления истощенных земель и ряд строительных материалов.

Максим Назаров, генеральный директор ООО «НПП «Экология-21»

Напомним, что создаваемая по постановлению Правительства РФ ОЭЗ «Алга» станет мощным драйвером развития Башкирии. Глава республики Радий Хабиров поручил кабмину начать подготовительную и предпроектную работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для инвесторов. Работа уже начата.