В «Алге» заработает первый в России экологический центр по переработке нефтяных отходов

В Башкирии будет создана база по переработке нефтяных отходов. Располагаться она будет в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алга». Отмечается, что такой центр появится в России впервые.
Резидент Особой экономической зоны «Алга» ООО «НПП «Экология-21», созданный на базе УГНТУ, создаст на территории ОЭЗ экологический центр по переработке крупнотоннажных отходов нефтяной промышленности. Это первый в России центр, который будет ликвидировать накопленный экологический ущерб в районах интенсивной нефтедобычи и переработки.
Напомним, что создаваемая по постановлению Правительства РФ ОЭЗ «Алга» станет мощным драйвером развития Башкирии. Глава республики Радий Хабиров поручил кабмину начать подготовительную и предпроектную работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для инвесторов. Работа уже начата.