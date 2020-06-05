БСТ покажет гранд-финал чемпионата Башкирии по киберфутболу

Сегодня на телеканале БСТ состоится прямая трансляция гранд-финала чемпионата республики по киберфутболу. За звание чемпиона сразятся Иван Старков и Тимур Фатхов.

К киберфутболистам присоединятся звездные гости – игроки ФК «Уфа» Кирилл Фольмер и Вячеслав Кротов. Напомним, что из-за скандала, связанного с демаршем одного из участников полуфинала, с турнира были сняты Кирилл Волков и Ян Варин. Сейчас оргкомитет рассматривает протоколы и будет выносить решение об их дисквалификации на всех турнирах Федерации киберспорта России на несколько лет.

У нас большой, хороший турнир со своей историей. Пытаться манипулировать оргкомитетом, пытаться вставить туда свои правила и оказывать неуважение оргкомитету, в числе которого член исполнительного комитета РФС – это детский сад.

Азамат Муратов, председатель башкирского отделения Федерации киберспорта России