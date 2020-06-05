ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Россия достигла плато по коронавирусу. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
Общая коронавирусная обстановка в России показывает, что страна вышла на плато. Однако, как и во многих странах, случаев заболевания всё ещё много. Поэтому правила безопасности никто не отменял. В России производится огромное количество тестов. Это является одной из самых главных причин стабильной эпидемиологической ситуации.
Также одной из самых важных мер является соблюдение социальной дистанции.
На сегодняшний день в стране проведено около 12 млн тестов. Заболевших – 449 034. В коронавирусном рейтинге Россия находится на третьем месте.