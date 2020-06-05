ВОЗ: Россия вышла на плато по коронавирусу

Общая коронавирусная обстановка в России показывает, что страна вышла на плато. Однако, как и во многих странах, случаев заболевания всё ещё много. Поэтому правила безопасности никто не отменял. В России производится огромное количество тестов. Это является одной из самых главных причин стабильной эпидемиологической ситуации.