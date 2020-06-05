В Уфе маньяк, который изнасиловал и убил девочку, требует деньги с полицейских

Неожиданный поворот получила история жестокого убийства Виолетты Токарчук в 2015 году.

Александр Валеткин, жестокий маньяк, который расправился в 2015 году с 11-летней Виолеттой Токарчук, требует деньги с полицейских. По данным издания "Ъ-Уфа", насильник хочет получить от правоохранителей 245 тысяч рублей.

Валеткин заявил, что во время задержания его избили. Именно за это он требует с полицейских такую большую сумму.

В 2019 году мужчина пожаловался на условия содержания в изоляторе во время следствия. Он заявил, что его держали в камере без туалета, не выдавали бритвенные принадлежности и не включали свет. Маньяк хотел принять душ и прогуляться, но был лишен такой возможности. Свои страдания он оценил в 250 тысяч рублей, но суд отказал ему в исках.

Напомним, история убийства Виолетты Токарчук прогремела на всю страну осенью 2015 года. Девочка ушла в школу, но до учебного заведения не дошла. Днем ее объявили в розыск, найдя изувеченное тело спустя пару часов за гаражами рядом со школой.