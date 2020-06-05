Мнение: ОЭЗ «Алга» - большая победа республики, значимость которой трудно переоценить

В Башкирии высоко оценили создание особой экономической зоны «Алга». По ее поводу высказался резидент зоны Дмитрий Донцов. Он является генеральным директором ООО Финансовая группа «Дога».

По его словам, они разрабатывают проект по переработке  углеводородных газов в ароматические углеводороды. Такая технология в России будет применяться в первый раз.

«Наш проект — это переработка фактически остаточных газов в жидкие углеводороды. Ароматические углеводороды — серьезное сырье для нефтехимии и абсолютное экспортозамещение. Эта технология будет впервые применена в Российской Федерации»

Дмитрий Донцов, резидент ОЭЗ

Высокотехнологичное производство предусматривает создание порядка 100 рабочих мест. Пусконаладочные работы запланированы на конец 2022 года.

Проект серьезный, большой. На его реализацию потребуется примерно 3 млрд рублей, из которых проинвестировано на данный момент около 200 млн рублей. Создание ОЭЗ «Алга» — это большая победа республики, значимость которой трудно переоценить.

Дмитрий Донцов, резидент ОЭЗ

По его мнению, у особой экономической зоны в Башкирии хорошие перспективы для успешного развития. В первую очередь, благодаря тому, что она расположена «в самом удачном месте, которое только можно было выбрать» — рядом с большим нефтехимическим комплексом, с его инфраструктурными и сырьевыми возможностями. Это позволит создать большое количество новых предприятий, в том числе, в области нефтехимии, глубокой переработки.

«Мы сами давно присутствуем в Салавате, являемся лидерами по производству дорожных битумов в Уральском регионе. ОЭЗ «Алга» — для нас это не только территориальная близость, но и огромное количество различных преференций, которое дает эта зона своим резидентам. Все это позволит существенно уменьшить сроки окупаемости нашего проекта и сделать его более успешным»

Дмитрий Донцов, резидент ОЭЗ