Мнение: ОЭЗ «Алга» - большая победа республики, значимость которой трудно переоценить

По его мнению, у особой экономической зоны в Башкирии хорошие перспективы для успешного развития. В первую очередь, благодаря тому, что она расположена «в самом удачном месте, которое только можно было выбрать» — рядом с большим нефтехимическим комплексом, с его инфраструктурными и сырьевыми возможностями. Это позволит создать большое количество новых предприятий, в том числе, в области нефтехимии, глубокой переработки.