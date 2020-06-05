Мнение: ОЭЗ «Алга» - большая победа республики, значимость которой трудно переоценить

В Башкирии высоко оценили создание особой экономической зоны «Алга». По ее поводу высказался резидент зоны Дмитрий Донцов. Он является генеральным директором ООО Финансовая группа «Дога».
По его словам, они разрабатывают проект по переработке углеводородных газов в ароматические углеводороды. Такая технология в России будет применяться в первый раз.
Высокотехнологичное производство предусматривает создание порядка 100 рабочих мест. Пусконаладочные работы запланированы на конец 2022 года.
По его мнению, у особой экономической зоны в Башкирии хорошие перспективы для успешного развития. В первую очередь, благодаря тому, что она расположена «в самом удачном месте, которое только можно было выбрать» — рядом с большим нефтехимическим комплексом, с его инфраструктурными и сырьевыми возможностями. Это позволит создать большое количество новых предприятий, в том числе, в области нефтехимии, глубокой переработки.