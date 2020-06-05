Уфимец натравил собаку на полицейских, а потом стал кусаться сам

Сотрудники ГИБДД города Уфы столкнулись со злостным нарушителем. Пьяный водитель не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Но адекватного разговора со стражами порядка у него не вышло.

Мужчина за рулем «Волги» наехал на препятствие и слетел в кювет. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов, но водитель встретил их агрессивно. Сначала он ругался, угрожал полицейским, а после натравил свою собаку и бросился бежать. Правоохранители легко поймали нарушителя, сопроводили к патрульной машине и надели наручники, но мужчина в качестве мести стал кусаться.

Нерадивым водителем оказался 36-летний житель Уфы, который уже не раз попадался на вождении в пьяном виде. Его уже лишили водительских прав, но это не помешало мужчине сесть за руль. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.