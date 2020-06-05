Стало известно имя первого в истории футболиста-миллиардера

Нынешний нападающий итальянского "Ювентуса" португалец Криштиану Роналду стал первым долларовым миллиардером в истории футбола . Только в качестве зарплаты 35-летний португалец заработал 650 млн долларов.

Роналду - самая богатая знаменитость в 2020 году. У Криштиану много спонсорских контрактов, которые также приносят ему хороший доход. Португалец известен не только футбольными достижениями, у него абсолютный рекорд по количеству подписчиков в Инстаграм - 200 млн фолловеров.