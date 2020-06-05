Эксперт: в зоне «Алга» появятся «умные производства»

В Башкирии совсем недавно была создана особая экономическая зона в Ишимбайском районе. 

Сейчас сюда активно регистрируются все новые и новые резиденты. Новые компании привлекают прежде всего выгодные условия работы. Плюсы есть и для местных жителей - новые рабочие места, которых так не хватает на юге Башкирии. 

Мы IT-компания, разрабатываем и внедряем системы для «умного производства» и «умного города». Основной наш продукт - СМАРТСИЗ - разработан для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. И также он применим для других областей промышленности.

Максим Шпилькин, представитель ООО «Смарт-Глобал»

По словам Максима Шпилькина, в особой экономической зоне планируется проект по созданию производства устройств для интеллектуальных СИЗов и спецодежды. Данная система решает задачи повышения уровня безопасности персонала, контроля персонала и увеличения эффективности труда на промышленных предприятиях.

Напомним, что на данный момент реализовать свои проекты на территории особой экономической зоны намерены девять резидентов. Благодаря их проектам в регионе будет создано более 2,3 тысячи рабочих мест. Общий объём заявленных инвестиций составил 26 млрд рублей. В настоящий момент идут переговоры с еще девятью потенциальными инвесторами.