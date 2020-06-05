Эксперт: в зоне «Алга» появятся «умные производства»

Мы IT-компания, разрабатываем и внедряем системы для «умного производства» и «умного города». Основной наш продукт - СМАРТСИЗ - разработан для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. И также он применим для других областей промышленности.

Максим Шпилькин, представитель ООО «Смарт-Глобал»