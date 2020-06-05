В Уфе уроженец Китая попался на даче крупной взятки сотруднику ФСБ

49-летний гражданин КНР подозревается в даче взятки сотруднику ФСБ. В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу. Свою вину мужчина признал.

Инцидент произошел в конце мая. В ходе проверки у гендиректора ООО "Галактика" правоохранители изъяли мобильный телефон и различные электронные носители. За их возврат обвиняемый предложил сотруднику ФСБ вознаграждение в размере 2 млн рублей.

Для того, чтобы "замести следы", мужчина купил точно такой же телефон и планировал заменить его на изъятый. Сотрудник ФСБ доложил об этом руководству.

Мужчину задержали при передаче денег. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.