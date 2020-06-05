Депутат Госдумы от Башкирии потребовал лишить Навального гражданства из-за оскорбления ветерана

Лишить российского гражданства за измену Родине. Так в адрес Алексея Навального высказался депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.

Это произошло после того, как Навальный прокомментировал ролик, где известные люди читают преамбулу к Конституции, и назвал всех выступающих «продажными холуями» и «предателями». В самом ролике снялся также ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко.

Игнат Сергеевич в семнадцать лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении.

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, чтя память предков, передавших нам любовь к Отечеству, ветеранам-победителям над фашизмом, осуждаем и призираем оскорбление Навальным ветерана ВОВ Игната Сергеевича Артеменко и требуем лишить Навального российского гражданства за измену Родине.

Ильдар Бикбаев, депутат Государственной Думы Российской Федерации