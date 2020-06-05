Депутат Госдумы от Башкирии потребовал лишить Навального гражданства из-за оскорбления ветерана

Это произошло после того, как Навальный прокомментировал ролик, где известные люди читают преамбулу к Конституции, и назвал всех выступающих «продажными холуями» и «предателями». В самом ролике снялся также ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко.