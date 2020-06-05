В Башкирии мать, выбросившая ребёнка на помойку, сбежала в Москву

Горе-мать из Туймазов, которая выкинула своего новорожденного ребенка на помойку, арестовали. Сегодня по ходатайству следователя Туймазинского межрайонного отделения Следственного комитета суд отправил Алию Гимранову под домашний арест.

Напомним, в ночь с 13 на 14 мая женщина родила ребенка у себя дома и отнесла на помойку. Изначально подозреваемой в убийстве малыша была вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде, но неделю назад она решила отправиться в Москву ради участия на федеральном ток-шоу.