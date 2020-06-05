«Станет драйвером развития»: что зона «Алга» даст жителям республики

Большая победа Башкортостана. Так Радий Хабиров назвал создание в Стерлитамакском и Ишимбайском районах республики особой экономической зоны «Алга». Инициатива была поддержана в Москве, где 27 мая 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Первые резиденты особой экономической зоны уже определены, размер инвестиций в новые производства составит 26 миллиардов рублей. Цифра будут расти, как и количество рабочих мест, которых уже запланировано более 2 тысяч. Чем привлекательна «Алга» для бизнеса и что она даст жителям республики?

Пока это поле площадью более двухсот гектаров покрыто бурьяном, но уже скоро здесь словно грибы после дождя начнут возникать новые производства. Нефтехимия, приборостроительная микроэлектроника, пищевая промышленность – намерения реализовать проекты на территории открытой экономической зоны «Алга» подтвердили девять резидентов. Объём заявленных вложений – 26 млрд рублей. Радий Хабиров поручил начать подготовительную и предпроектную работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для инвесторов

Для нас коронавирус и все события, связанные с ним, не должны стать основанием, чтобы снизить обороты по привлечению инвестиций. Нам нужно построить автомобильные дороги, железнодорожные пути, высоковольтные линии, водо- и газопроводы. Организовать информационную, таможенную и административную инфраструктуру. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До 2025 года бюджет направит на эти цели 3 миллиарда 300 миллионов рублей, общий объём вложений в инфраструктуру превысит 6 млрд. Резидентам будет предоставлена возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков. Также предусмотрены льготы по налогам, направленным в региональный и местный бюджет. Башкортостан для некоторых резидентов оказался более привлекателен, чем даже северная столица России.

С корейскими партнерами и инвесторами мы хотели отрыть в особой экономической зоне в Санкт-Петербурге. Но так как мы узнали, что в Башкирии открывается, то я убедил корейских партнеров открыться именно в Ишимбайском районе, в Башкирии. Ринат Зубайдуллин, генеральный директор ООО «БК Технолоджи»

Компания «Технолоджи» намерена наладить в особой экономической зоне производство светодиодной продукции. Для этого построят 2 завода общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Ещё один резидент организует экологический центр по переработке крупнотоннажных отходов нефтяной промышленности. Будет у предприятия ещё одна важная задача.

А самое главное – рекультивация земель с накопленным экологическим ущербом. В результате республика получает рекультивированные земли для сельхозоборота, также почвогрунты и стройматериалы. Максим Назаров, генеральный директор ООО «Экология-21»

Заявка на регистрацию особой экономической зоны «Алга» была подписана Радием Хабировым в августе 2019 года. По инициативе Главы республики территория образована в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов.

Она сможет стать драйвером развития. Потому что ОЭЗ привлекает к себе инвестиции. Но это не только деньги, это и технологии. Инвестиции всегда приходят с новыми технологиями. И это рабочие места. Поэтому, привлекая деньги, зона позволит увеличить объем экономики, а привлекая технологии, зона даст скачок в технологическом плане. А дав рабочие места, она поможет решить социальные и экономические проблемы людей. Дмитрий Журавлев, генеральный директор института региональных проблем