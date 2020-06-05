«Станет драйвером развития»: что зона «Алга» даст жителям республики

Большая победа Башкортостана. Так Радий Хабиров назвал создание в Стерлитамакском и Ишимбайском районах республики особой экономической зоны «Алга». Инициатива была поддержана в Москве, где 27 мая 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Первые резиденты особой экономической зоны уже определены, размер инвестиций в новые производства составит 26 миллиардов рублей. Цифра будут расти, как и количество рабочих мест, которых уже запланировано более 2 тысяч. Чем привлекательна «Алга» для бизнеса и что она даст жителям республики?
Пока это поле площадью более двухсот гектаров покрыто бурьяном, но уже скоро здесь словно грибы после дождя начнут возникать новые производства. Нефтехимия, приборостроительная микроэлектроника, пищевая промышленность – намерения реализовать проекты на территории открытой экономической зоны «Алга» подтвердили девять резидентов. Объём заявленных вложений – 26 млрд рублей. Радий Хабиров поручил начать подготовительную и предпроектную работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для инвесторов
До 2025 года бюджет направит на эти цели 3 миллиарда 300 миллионов рублей, общий объём вложений в инфраструктуру превысит 6 млрд. Резидентам будет предоставлена возможность применения ускоренной амортизации и понижающего коэффициента на аренду земельных участков. Также предусмотрены льготы по налогам, направленным в региональный и местный бюджет. Башкортостан для некоторых резидентов оказался более привлекателен, чем даже северная столица России.
Компания «Технолоджи» намерена наладить в особой экономической зоне производство светодиодной продукции. Для этого построят 2 завода общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Ещё один резидент организует экологический центр по переработке крупнотоннажных отходов нефтяной промышленности. Будет у предприятия ещё одна важная задача.
Заявка на регистрацию особой экономической зоны «Алга» была подписана Радием Хабировым в августе 2019 года. По инициативе Главы республики территория образована в границах Ишимбайского и Стерлитамакского районов.
Поиск эффективных, надёжных деловых партнёров с реальными предложениями продолжается. Ведутся переговоры ещё с девятью инвесторами о реализации проектов на 40 млрд рублей. К их приходу инфраструктура особой экономической зоны «Алга» будет создана с запасом потребностей всех резидентов.