«Плакать хочется»: в Башкирии мелеет озеро Аслыкуль

Аслыкуль мелеет. За последние 7 лет уровень воды в озере упал на 83 см, а по берегу водоём всё сильней зарастает камышами. Учёные-экологи бьют тревогу. Может ли высохнуть башкирское море и как живёт сегодня самое большое озеро республики?

Прям плакать хочется от состояния озера. Мне кажется, озеро лежит и стонет. Ильвира Гарипова, автор Красной книги Давлекановского района, директор школы №7

Лето для многих жителей республики связано с приятным отдыхом на берегу этого живописного водоёма, а вот для самого озера последствия массового посещения туристов просто ужасны. За сезон отдыхающие оставляют горы мусора: пластиковых бутылок и пищевых отходов. По версии экологов, это может быть одной из причин высыхания озера. Ильвира Гарипова живёт в Давлеканово более 30 лет. Несколько раз за лето выбирается на Аслыкуль. Женщина работает учителем географии в школе. С ребятами они не только убирают побережье, но и изучают изменения в местной экосистеме.

Протоки очень узкие, и если они засоряются бытовым мусором, конечно, течение будет задерживаться. Сильные изменения уровня воды. Ильвира Гарипова, автор Красной книги Давлекановского района, директор школы №7

Еще одна причина – осушение болота Берказан, которое образует с Аслыкулем единую экосистему и когда-то было самым большим болотом российской лесостепи. В 70-х годах прошлого века его территорию использовали под сельхозугодия. Но было нарушено природное равновесие. Ушли грунтовые воды. Высохшие от жары торфяники стали гореть каждый год, а сам водоём стремительно обмелел. Три года назад республика получила 16 миллионов рублей от ООН на восстановление болота.

Аслыкуль – самое большое озеро в Башкортостане, его площадь превышает 22 квадратных километра, а береговая линия составляет более 21 км. По всей протяжённости в него впадает около 10 мелких родников. Одной из причин обмеления озёра учёные считают высыхание ручьёв. Кроме того, до Аслыкуля перестала доходить речка Шарлама. По мнению экологов, это может происходить из-за прокладки большого количества дорог вокруг водоёма.

Согласно анализам Российского государственного научно-исследовательского и проектного института урбанистики, в 2010 году вода в озере стала исчезать, а прибрежные родники и заболоченные участки – высыхать. Сейчас водоём стремительно зарастает камышами. Если и в дальнейшем при прокладывании дорог вокруг озера не будут учитываться особенности ландшафта, то есть вероятность потерять не только родники, но и часть естественной водной подпитки озера.

Природный парк «Аслыкуль» посещает огромное количество посетителей. Происходит уплотнение поверхности грунта автомобилями. Возможно, это одна из причин исчезновения подземных источников. Азат Каримов, начальник отдела дирекции по особо охраняемым природным территориям при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан

В Аслыкуль также впадает уникальный сульфатно-кальциевый источник Гульбика чишмэсе. Но в отсутствие обильных дождей родники не могут обеспечить пополнение водных запасов. Возможно, для исправления ситуации требуется очистить подводные и береговые родники, русло реки Шарлама. А пока местные жители стараются поддерживать порядок на берегу водоёма своими руками.