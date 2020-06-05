«Плакать хочется»: в Башкирии мелеет озеро Аслыкуль

Аслыкуль мелеет. За последние 7 лет уровень воды в озере упал на 83 см, а по берегу водоём всё сильней зарастает камышами. Учёные-экологи бьют тревогу. Может ли высохнуть башкирское море и как живёт сегодня самое большое озеро республики?
Лето для многих жителей республики связано с приятным отдыхом на берегу этого живописного водоёма, а вот для самого озера последствия массового посещения туристов просто ужасны. За сезон отдыхающие оставляют горы мусора: пластиковых бутылок и пищевых отходов. По версии экологов, это может быть одной из причин высыхания озера. Ильвира Гарипова живёт в Давлеканово более 30 лет. Несколько раз за лето выбирается на Аслыкуль. Женщина работает учителем географии в школе. С ребятами они не только убирают побережье, но и изучают изменения в местной экосистеме.
Еще одна причина – осушение болота Берказан, которое образует с Аслыкулем единую экосистему и когда-то было самым большим болотом российской лесостепи. В 70-х годах прошлого века его территорию использовали под сельхозугодия. Но было нарушено природное равновесие. Ушли грунтовые воды. Высохшие от жары торфяники стали гореть каждый год, а сам водоём стремительно обмелел. Три года назад республика получила 16 миллионов рублей от ООН на восстановление болота.
Аслыкуль – самое большое озеро в Башкортостане, его площадь превышает 22 квадратных километра, а береговая линия составляет более 21 км. По всей протяжённости в него впадает около 10 мелких родников. Одной из причин обмеления озёра учёные считают высыхание ручьёв. Кроме того, до Аслыкуля перестала доходить речка Шарлама. По мнению экологов, это может происходить из-за прокладки большого количества дорог вокруг водоёма.
Согласно анализам Российского государственного научно-исследовательского и проектного института урбанистики, в 2010 году вода в озере стала исчезать, а прибрежные родники и заболоченные участки – высыхать. Сейчас водоём стремительно зарастает камышами. Если и в дальнейшем при прокладывании дорог вокруг озера не будут учитываться особенности ландшафта, то есть вероятность потерять не только родники, но и часть естественной водной подпитки озера.
В Аслыкуль также впадает уникальный сульфатно-кальциевый источник Гульбика чишмэсе. Но в отсутствие обильных дождей родники не могут обеспечить пополнение водных запасов. Возможно, для исправления ситуации требуется очистить подводные и береговые родники, русло реки Шарлама. А пока местные жители стараются поддерживать порядок на берегу водоёма своими руками.
Но самая главная проблема Аслыкуля, конечно, это экологическое состояние. Экологическое состояние, созданное нами, людьми.