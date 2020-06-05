В Уфе определили лучшего киберфутболиста Башкирии

Сегодня стал известен новый чемпион Республики Башкортостан по интерактивному футболу. Им стал 26-летний Тимур Фатыхов. В гранд-финале он обыграл юного Ивана Старкова. Киберспортивный турнир в прямом эфире показал телеканал БСТ.

Ему пророчат большое будущее. 14-летний Иван Старков – едва ли не самый перспективный башкирский киберфутболист. В гранд-финал пробился со второго раза, а вот его визави – напротив. 26-летний Тимур Фатыхов участвовал во всех пяти отборочных Кубках. Счастливым стал последний, имени главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева. Став победителем этого турнира, он не без удачи пробился в гранд-финал.

В 2017 году посмотрел финал кубка РФПЛ по киберфутболу, тогда и появилась мечта сыграть в финале. Иван Старков, вице-чемпион гранд-финала чемпионата Республики Башкортостан по интерактивному футболу

В гранд-финале не обошлось и без сюрпризов. В полуфинальной стадии, в которую помимо Фатыхова и Старкова пробились Ян Варин и Кирилл Волков, случился скандал. Волков поругался с организаторами, решив ввести свой регламент и свои правила. Потом заявил, что к нему как игроку не проявляют уважения. Затем он вместе с Вариным снялся с участия в полуфинале и получил дисквалификацию.

У нас большой хороший турнир со своей историей. Пытаться манипулировать оргкомитетом, пытаться вставить туда свои правила и оказывать неуважение оргкомитету, в числе которого член исполнительного комитета РФС, – это детский сад. Азамат Муратов, председатель башкирского отделения Федерации киберспорта России

В гранд-финале, по мнению экспертов и самих киберфутболистов, самое главное – справиться с волнением. И здесь преимущество было у более опытного Фатыхова. Чем он и воспользовался. В первом матче он победил Ивана – 2:1, а во второй встрече, отыгравшись по ходу матча, он снова выиграл с таким же счетом.

Очень рад, что выиграл. Больше повезло, чем сопернику. Тимур Фатыхов, победитель гранд-финала чемпионата Республики Башкортостан по киберфутболу

Гранд-финал проходил в прямом эфире БСТ. Киберспортсмены попали под взоры не только тысяч телезрителей, но и звездных гостей. В студии противостояние анализировали игроки ФК «Уфа» Кирилл Фольмер и Вячеслав Кротов, а также генеральный директор федерации футбола республики Вадим Ахметов. После состоявшегося турнира футболисты сыграли сами, а затем победитель пары Кирилл Фольмер сразился с вице-чемпионом. Профессиональный футболист сумел сдержать натиск и вырвал ничью 2:2.

Неожиданный результат для меня. Ване побольше простоты в завершающей фазе, и все будет хорошо. Кирилл Фольмер, полузащитник ФК «Уфа»