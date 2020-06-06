В Башкирии пропал семилетний мальчик с нарушением речи

В Башкирии снова пропал ребенок. Семилетний мальчик Ренель Ганиев из Салаватского района ушел из дома и не вернулся. Поисковый отряд просит помощи добровольцев.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт»-Башкортостан, мальчик пропал 5 июня. Сегодня рано утром было сформировано пять экипажей. Два из них направились в сторону деревни Урмантау, в которой и живет мальчик. Также начался прозвон медицинских учреждений и отделов полиции.
Приметы мальчика: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Ренель был одет в синюю кофту, темно-синие шорты и сандалии молочного цвета. Важно отметить, что мальчик не разговаривает. Всех, кто что-то знает о местонахождении ребенка, видел его или имеет любую информацию о Ренеле, просят обращаться по телефону 112 или звонить на «горячую линию» 88007005452.