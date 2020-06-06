В Башкирии пропал семилетний мальчик с нарушением речи

В Башкирии снова пропал ребенок. Семилетний мальчик Ренель Ганиев из Салаватского района ушел из дома и не вернулся. Поисковый отряд просит помощи добровольцев.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт»-Башкортостан, мальчик пропал 5 июня. Сегодня рано утром было сформировано пять экипажей. Два из них направились в сторону деревни Урмантау, в которой и живет мальчик. Также начался прозвон медицинских учреждений и отделов полиции.