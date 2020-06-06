В торговых центрах Уфы проверили соблюдение новых санитарных норм

В торговых центрах Уфы прошли проверки по соблюдению новых санитарных норм. Проверка проведена активистами проекта «Народный контроль» во главе с депутатом Госсобрания – Курултая РБ Гульнур Кульсариной.

Депутат отметила, что на самом деле ситуация везде разная. Кто-то соблюдает новые установленные правила целиком и полностью, другие допускают какие-то нарушения.

Где-то у входа предусмотрена продажа средств индивидуальной защиты, а где-то без них не впускают. Торговые точки заранее предусмотрели раздачу масок и перчаток у входа. Везде установлены санитайзеры. Имеются разметки соблюдения дистанции, однако не все торговые точки контролируют, чтобы покупатели не нарушали требования санитарных норм.

Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания – Курултая РБ

Но, например, в одном из МФЦ внутри торгового центра, по словам депутата, отмечено ответственное и добросовестное соблюдение все санэпиднорм: и вход отдельный, и впускают по одному клиенту, и проводится замер температуры.

Вроде бы соблюдены все правила, но посетители внутри помещения снимают маски либо стягивают их на подбородок. Сотрудники МФЦ каждый раз напоминают о правилах. Здесь уже остается надеяться только на сознательность каждого гражданина.

Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания – Курултая РБ

Фото: Госсобрание – Курултай РБ