В торговых центрах Уфы проверили соблюдение новых санитарных норм

В торговых центрах Уфы прошли проверки по соблюдению новых санитарных норм. Проверка проведена активистами проекта «Народный контроль» во главе с депутатом Госсобрания – Курултая РБ Гульнур Кульсариной.
Депутат отметила, что на самом деле ситуация везде разная. Кто-то соблюдает новые установленные правила целиком и полностью, другие допускают какие-то нарушения.
Но, например, в одном из МФЦ внутри торгового центра, по словам депутата, отмечено ответственное и добросовестное соблюдение все санэпиднорм: и вход отдельный, и впускают по одному клиенту, и проводится замер температуры.
Фото: Госсобрание – Курултай РБ