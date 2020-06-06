В торговых центрах Уфы проверили соблюдение новых санитарных норм

Где-то у входа предусмотрена продажа средств индивидуальной защиты, а где-то без них не впускают. Торговые точки заранее предусмотрели раздачу масок и перчаток у входа. Везде установлены санитайзеры. Имеются разметки соблюдения дистанции, однако не все торговые точки контролируют, чтобы покупатели не нарушали требования санитарных норм.

Гульнур Кульсарина, депутат Госсобрания – Курултая РБ