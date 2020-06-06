Следком взялся за дело о пропавшем в Башкирии мальчике

Следственный комитет взялся за дело о пропавшем в Салаватском районе Башкирии мальчике. Ранее сообщалось, что ребенок пропал 5 июня, выйдя из дома и так и не вернувшись. Утром поиски начал поисковый отряд «Лиза Алерт – Башкортостан».

Сейчас к поискам ребенка уже подключились МВД, МЧС. Делом заинтересовались и следователи. Предварительно установлено, что пропажу мальчика заметили родители и сначала начали искать его самостоятельно. Не обнаружив ребенка, родители обратились в полицию.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка и обстоятельств его исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС с привлечением добровольческих поисково-спасательных отрядов и односельчан пропавшего ребенка. Пресс-служба СУ СК России по РБ