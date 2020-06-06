Следком взялся за дело о пропавшем в Башкирии мальчике

Следственный комитет взялся за дело о пропавшем в Салаватском районе Башкирии мальчике. Ранее сообщалось, что ребенок пропал 5 июня, выйдя из дома и так и не вернувшись. Утром поиски начал поисковый отряд «Лиза Алерт – Башкортостан».
Сейчас к поискам ребенка уже подключились МВД, МЧС. Делом заинтересовались и следователи. Предварительно установлено, что пропажу мальчика заметили родители и сначала начали искать его самостоятельно. Не обнаружив ребенка, родители обратились в полицию.
Напомним, что мальчик был одет в синюю кофту, темно-синие шорты и сандалии молочного цвета. Приметы: рост 110 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Ребенок не разговаривает. Все, кто владеет каккой-либо информацией о местонахождении Ренеля Ганиева могут обращаться по телефону 112 или звонить на «горячую линию» 88007005452.