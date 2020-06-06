В Уфе после падения с 10 этажа погибла маленькая девочка

Ребенок упал с высоты 10 этажа вчера, 5 июня. Отмечено, что девочка была оставлена дома одна, без присмотра родителей. Сегодня стало известно, что врачам так и не удалось спасти жизнь ребенка.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, в Башкирии с начала июня уже упали с высоты пятеро детей. 4 июня в Уфе со второго этажа выпал мальчик 2016 года рождения, сейчас он в больнице. Остальные падения были зафиксированы вчера. В Стерлитамаке из окна пятого этажа выпал 17-летний подросток, получив травмы. В Уфе мальчик 2014 года рождения упал с третьего этажа, облокотившись на москитную сетку, ребенок так же в больнице. И еще один случай произошел как раз с девочкой, выпавшей с 10 этажа.