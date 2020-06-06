В Башкирии задержали группировку спортсменов-вымогателей

В Башкирии задержали преступную группировку вымогателей. Четверо спортсменов из Стерлитамака на протяжении двух лет вымогали у людей деньги. При обыске у преступников обнаружили запрещенные книги, патроны, ножи, деньги и гранату.

Сообщается, что возможным лидером группировки был 24-летний спортсмен. Мужчина занимается смешанными боевыми искусствами. Среди своих знакомых, также занятых в борьбе, мужчина нашел «партнеров».

Четверо вымогателей на протяжении двух лет вымогали деньги у нескольких жителей Стерлитамака. Так, они избили одного из предпринимателей, чтобы получить деньги якобы от имени должника. В другом случае банда похитила у одного из жителей медицинское оборудование и вернули только после выплаты денежных средств. Других жертв преступники вывозили за город и угрожали насильственными действиями.

Задержание провели сотрудники полиции совместно с ФСБ и Росгвардией. Обыск был проведен в домах, машинах и гаражах преступников. При обыске была найдена книга, внесенная в список экстремистских материалов, изъяты холодное оружие, деньги.

Следователями МВД республики были обнаружены патроны, ножи, граната с запалом, а также долговые расписки и некоторые документы на недвижимое имущество, принадлежащее нескольким жителям города Стерлитамака. Сейчас по ходатайству следователя все фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по РБ.