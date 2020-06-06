В Башкирии загорелась кровля торгового центра

В Башкирии загорелся двухэтажный торговый центр. Возгорание произошло днем в ТЦ «Лекс» в г. Октябрьский. По сообщению ГУ МЧС России по РБ, горела кровля здания.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Башкирии. К зданию на улице Островского прибыли 7 единиц техники и 26 пожарных. Еще до прибытия пожарной охраны администрация торгового центра эвакуировала 35 человек, находящихся в этот момент внутри.

По оперативным данным пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Пресс-служа ГУ МЧС России по РБ