Глава Башкирии посетил Бакалинский кирпичный завод

Радий Хабиров посетил Бакалинский кирпичный завод, который был открыт еще в 2013 году. Но предприятие было заброшено. Несколько лет оно простаивало.

Позже заброшенное предприятие было выкуплено предпринимателем Маратом Арслановым. Новый завод начал выпускать 30 тысяч кирпичей в год. Затем на заводе приняли изучать спрос и только после этого было принято решение о масштабной реконструкции мощности.

В завод были вложены немалые деньги. Общий объем инвестиций – 200 миллионов рублей. Но они были потрачены не зря. Сегодня завод производит 20 миллионов кирпичей в год. Используется продукция Бакалинского кирпичного завода в Башкирии, Оренбургской и Самарской областях, а также в Татарстане.

Это одно из ключевых предприятий для села. Отрадно, что оно имеет хороший рынок сбыта, в том числе за пределами республики. При этом мы заинтересованы в том, чтобы местные производители активно участвовали в строительстве наших социальных объектов. Это выгодно как для бизнеса, так и для республики в целом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: Пресс-служба Главы Республики Башкортостан