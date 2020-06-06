Глава Башкирии посетил Бакалинский кирпичный завод

Это одно из ключевых предприятий для села. Отрадно, что оно имеет хороший рынок сбыта, в том числе за пределами республики. При этом мы заинтересованы в том, чтобы местные производители активно участвовали в строительстве наших социальных объектов. Это выгодно как для бизнеса, так и для республики в целом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан