Глава Башкирии посетил Бакалинский кирпичный завод

Радий Хабиров посетил Бакалинский кирпичный завод, который был открыт еще в 2013 году. Но предприятие было заброшено. Несколько лет оно простаивало.
Позже заброшенное предприятие было выкуплено предпринимателем Маратом Арслановым. Новый завод начал выпускать 30 тысяч кирпичей в год. Затем на заводе приняли изучать спрос и только после этого было принято решение о масштабной реконструкции мощности.
В завод были вложены немалые деньги. Общий объем инвестиций – 200 миллионов рублей. Но они были потрачены не зря. Сегодня завод производит 20 миллионов кирпичей в год. Используется продукция Бакалинского кирпичного завода в Башкирии, Оренбургской и Самарской областях, а также в Татарстане.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Башкортостан