Жительницу Уфы мошенники атаковали звонками

Жительницу Уфы мошенники атаковали звонками. За два часа ей позвонили 19 раз. В конце концов, мошенникам удалось обмануть женщину и похитить у нее более 500 тысяч рублей.

По сообщению МВД Башкирии, женщин 1993 года рождения обратилась в полицию 5 июня. Как рассказала потерпевшая, в период с 17 до 19 часов ей позвонили 19 раз с разных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Незнакомые оповещали женщину о том, что с ее банковских счетов кто-то якобы пытается списать деньги.

Злоумышленникам удалось ввести в заблуждение доверчивую уфимку. Сначала они попросил продиктовать номер карты, срок её действия, CVV-код и коды верификации, которые будут приходить смс-сообщениями. Таким образом, мошенникам удалось похитить у потерпевшей более 15 тысяч рублей. Пресс-служба МВД РБ

Но на этом мошенники не остановились. Незнакомые узнали, что у женщины имеются дополнительные накопления в других банках. И тогда злоумышленники предложили свою «помощь», сообщив, что готовы создать резервные счета для перевода оставшихся денег. Женщина, продолжая верить мошенникам, последовала их совету и сняла в банкомате деньги, затем перевела по 100 тысяч на продиктованные по телефону счета.

Таким образом, злоумышленники причинили жительнице Уфы ущерб в размере более пяти ста тысяч рублей. Следователями отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Пресс-служба МВД РБ