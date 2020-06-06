Жительницу Уфы мошенники атаковали звонками. За два часа ей позвонили 19 раз. В конце концов, мошенникам удалось обмануть женщину и похитить у нее более 500 тысяч рублей.
По сообщению МВД Башкирии, женщин 1993 года рождения обратилась в полицию 5 июня. Как рассказала потерпевшая, в период с 17 до 19 часов ей позвонили 19 раз с разных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками служб безопасности банков. Незнакомые оповещали женщину о том, что с ее банковских счетов кто-то якобы пытается списать деньги.
Но на этом мошенники не остановились. Незнакомые узнали, что у женщины имеются дополнительные накопления в других банках. И тогда злоумышленники предложили свою «помощь», сообщив, что готовы создать резервные счета для перевода оставшихся денег. Женщина, продолжая верить мошенникам, последовала их совету и сняла в банкомате деньги, затем перевела по 100 тысяч на продиктованные по телефону счета.
Фото: Интернет