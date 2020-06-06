Радий Хабиров ознакомился с ходом реконструкции сквера в Шаранском районе Башкирии

Радий Хабиров в ходе рабочей поездки посетил Шаранский район. Здесь он ознакомился с ходом работ по реконструкции сквера «Скорбящая мать». Сквер благоустраивают по программе «Формирование современной городской среды». На реконструкцию выделено 5,5 миллионов рублей, в числе которых 5,1 млн – финансирование из федерального бюджета.