В Башкирии после ДТП с КАМАЗом госпитализированы две женщины

В Башкирии произошло очередное ДТП с крупногабаритным транспортом. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Куюргазинском районе на 386 км дороги Магнитогорск–Ира. В последствии аварии госпитализированы две женщины.

В Куюргазинском районе Башкирии на трассе произошло столкновение попутных ВАЗ-2114 и грузовика КАМАЗ. Как сообщает Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, пострадали только водитель и пассажир легковушки. За рулем находилась 44-летняя жительница Кугарчинского района. Она и ее 18-летняя пассажирка оказались в больнице. Водитель грузовика не пострадал.

За сутки в Башкирии, по словам Динара Гильмутдинова, было зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Также за тот же период в республике были задержаны 38 водителей в нетрезвом состоянии.