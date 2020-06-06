В Башкирии черные лесорубы подожгли гараж соседа-лесника

В Башкирии подожгли гараж лесника. Преступление было совершено соседями лесника – черными лесорубами. Огонь почти не затронул постройку и не успел перекинуться на жилой дом.

Происшествие зафиксировано в Зилаирском районе Башкирии. Личности подозреваемых уже установлены, злоумышленников поймали. Ими оказались 23-летний и 40-летний местные жители. Они уже проходят как фигуранты дела о незаконной вырубке. Мужчины были доставлены в отдел полиции.

По предварительным данным, 56-летний потерпевший является работником лесного хозяйства, задача которого беречь деревья от незаконной вырубки. А вот двое его односельчан, которых сейчас подозревают в попытке поджога, занимались совершенно противоположной деятельностью, нежели их знакомый. На момент случившегося, в отношении 23 и 40-летних подозреваемых, уже проводилась проверка по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

Пресс-служба МВД по РБ

Но лесник, несмотря на произошедшее, продолжает свою работу и не собирается бросать ее. Сегодня вместе с правоохранительными органами он уже находится в лесах Зилаирского района на рейдовых мероприятиях.

Эта тема очень злободневная. Сейчас один лесник на тысячи километров леса стоит против незаконной вырубки.

Коллеги пострадавшего

Фото: Пресс-служба МВД по РБ