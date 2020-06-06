В Башкирии черные лесорубы подожгли гараж соседа-лесника

По предварительным данным, 56-летний потерпевший является работником лесного хозяйства, задача которого беречь деревья от незаконной вырубки. А вот двое его односельчан, которых сейчас подозревают в попытке поджога, занимались совершенно противоположной деятельностью, нежели их знакомый. На момент случившегося, в отношении 23 и 40-летних подозреваемых, уже проводилась проверка по факту незаконной вырубки лесных насаждений.

Пресс-служба МВД по РБ