В Башкирии черные лесорубы подожгли гараж соседа-лесника

В Башкирии подожгли гараж лесника. Преступление было совершено соседями лесника – черными лесорубами. Огонь почти не затронул постройку и не успел перекинуться на жилой дом.
Происшествие зафиксировано в Зилаирском районе Башкирии. Личности подозреваемых уже установлены, злоумышленников поймали. Ими оказались 23-летний и 40-летний местные жители. Они уже проходят как фигуранты дела о незаконной вырубке. Мужчины были доставлены в отдел полиции.
Но лесник, несмотря на произошедшее, продолжает свою работу и не собирается бросать ее. Сегодня вместе с правоохранительными органами он уже находится в лесах Зилаирского района на рейдовых мероприятиях.
Фото: Пресс-служба МВД по РБ