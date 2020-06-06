В Башкирии после пропажи немого мальчика возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего»

История с пропавшим в Башкирии мальчиком все еще не закончилась. Ранее bash.news сообщал, что в Салаватском районе 5 июня пропал маленький мальчик Ренель Ганиев. После безуспешных поисков родители обратились в полицию. Позже к поискам вместе с отрядом «Лиза Алерт – Башкортостан» подключились МВД и МЧС, за дело взялись следователи.

Сейчас пресс-служба Следкома Башкирии сообщает, что Дуванским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Также появились новые подробности в этом страшном деле.

Известно, что ранее мальчик уже самовольно уходил, однако, был найден силами родителей и односельчан в лесном массиве. В настоящее время в районе исчезновения осуществляются массированные поиски ребенка, координируемые оперативным штабом из числа сотрудников регионального следственного управления СК России, МВД, МЧС и волонтеров поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К поискам также привлечено значительное количество добровольцев из числа односельчан пропавшего ребенка. Пресс-служба СУ СК России по РБ

Сообщается, что в поиске участвует и специальная криминалистическая техника. Она предназначена для поиска на земле, а также на воде и в воздухе. Проводится исследование территории деревни, в которой живет ребенок, прилегающих местностей и реки.