В Башкирии после пропажи немого мальчика возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего»

История с пропавшим в Башкирии мальчиком все
еще не закончилась. Ранее bash.news сообщал,
что в Салаватском районе 5 июня пропал маленький мальчик Ренель Ганиев. После
безуспешных поисков родители обратились в полицию. Позже к поискам вместе с
отрядом «Лиза Алерт – Башкортостан» подключились МВД и МЧС, за дело взялись
следователи.
Сейчас пресс-служба Следкома Башкирии
сообщает, что Дуванским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное
дело по статье «Убийство малолетнего». Также появились новые подробности в этом
страшном деле.
Известно, что ранее мальчик уже самовольно
уходил, однако, был найден силами родителей и односельчан в лесном массиве.
В настоящее время в районе исчезновения осуществляются массированные поиски
ребенка, координируемые оперативным штабом из числа сотрудников регионального
следственного управления СК России, МВД, МЧС и волонтеров
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». К поискам также привлечено
значительное количество добровольцев из числа односельчан пропавшего ребенка.
Пресс-служба СУ СК России по РБ
Сообщается, что в поиске участвует и специальная
криминалистическая техника. Она предназначена для поиска на земле, а также на
воде и в воздухе. Проводится исследование территории деревни, в которой живет
ребенок, прилегающих местностей и реки.
Все, кто обладает сведениями о возможном месте
нахождения ребенка, либо об обстоятельствах его исчезновения просим сообщить на
телефонную линиюследственного управления «Ребенок в опасности» 8 (347)
273-99-88 (с мобильного 123) либо в органы внутренних дел по телефону 02 (с
мобильного 102), либо по единому номеру вызова экстренных служб 112.
Пресс-служба СУ СК России по РБ