В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Минздрав России зарегистрировал новый препарат для лечения осложнений коронавируса.

Российское лекарство «Левилимаб» изначально разрабатывалось для лечения ревматоидного артрита. Препарат прошёл исследование в 11 центрах страны, он проходил испытание среди 200 пациентов, из них 40 –  в клинике БГМУ в Уфе. Результаты показали, что уже в первые 12 часов после введения лекарства человеку становится лучше, «Левилимаб» предотвращает попадание пациента под аппарат ИВЛ.

Буквально в ближайшую недели препарат можно будет приобрести. Может быть, Минздрав примет решение о бесплатном обеспечении клиник.

Булат Бакиров, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 2 БГМУ, доктор медицинских наук, доцент

Добавим, что в клинике БГМУ сейчас проходит исследование ещё один препарат. По предварительным результатам медики отмечают, что «Экулизумаб» эффективен для пациентов, которые находятся уже в тяжёлом состоянии.