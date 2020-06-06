В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Минздрав России зарегистрировал новый препарат для лечения осложнений коронавируса.
Российское лекарство «Левилимаб» изначально разрабатывалось для лечения ревматоидного артрита. Препарат прошёл исследование в 11 центрах страны, он проходил испытание среди 200 пациентов, из них 40 – в клинике БГМУ в Уфе. Результаты показали, что уже в первые 12 часов после введения лекарства человеку становится лучше, «Левилимаб» предотвращает попадание пациента под аппарат ИВЛ.
Добавим, что в клинике БГМУ сейчас проходит исследование ещё один препарат. По предварительным результатам медики отмечают, что «Экулизумаб» эффективен для пациентов, которые находятся уже в тяжёлом состоянии.