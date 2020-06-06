«Очень хорошее впечатление»: Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой два района Башкирии

Стройматериалы, выпускаемые на территории республики, должны активнее использоваться в возведении социальных объектов. Об этом во время посещения Бакалинского кирпичного завода заявил Радий Хабиров.
Сегодня в ходе рабочей поездки по Бакалинскому району Глава республики ознакомился с объектами промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. Вопросы развития села были обсуждены и во время совещания прошедшего в формате «Час главы». В числе актуальных тем рассмотрели поддержку предпринимательских инициатив, развитие транспортной инфраструктуры, выполнение республиканских программ по благоустройству и возведению социально значимых объектов.
Также в рамках рабочей поездки Радий Хабиров посетил Шаранский район. В селе Новоюзеево Глава республики побывал в производственном подразделении туймазинского предприятия, которое специализируется на производстве геосинтетических материалов. В селе Зириклы руководитель региона посетил тепличное хозяйство «Галим», которое работает в районе уже 17 лет. В теплицах площадью почти четыре гектара фермеры выращивают овощи закрытого грунта. Они планируют выйти на прилавки крупных сетевых супермаркетов.
Несколько дней назад ряд предприятий, социальных объектов и жилых домов пострадали в результате сильных порывов ветра. Во время совещания в формате «Час главы» Радий Хабиров обсудил с руководителем муниципалитета меры поддержки пострадавших хозяйств.