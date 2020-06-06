В Уфе определился победитель V этапа турнира «Терра Башкирия»

Жокеи-любители из Дуванского района триумфально выступили на конноспортивном турнире «Терра Башкирия». Сегодня на уфимском ипподроме «Акбузат» состоялся пятый этап. В нем также выступили представители Белокатайского и Кушнаренковского районов.

Скачки на ипподроме «Акбузат» всегда большое событие для участников. Порой жокеям-любителям важна не только победа, а сама возможность выступить на этой дорожке. Фарит Садыков этой возможностью воспользовался, проскакав ещё один круг после победного финиша.

Просто захотелось тут еще покататься. Фарит Садыков, победитель скачек на кубок администрации Кушнаренковского района

Пятый этап конноспортивного турнира «Терра Башкирия» вновь прошел без зрителей, но в прямом эфире телеканала БСТ. Участие в скачках отложили представители Бижбулякского района. Свои коррективы в проведение вносит пандемия коронавируса.

Несмотря на то, что турнир проходит второй год подряд, районы-участники до сих пор не привыкли к правилам. В зачет «Терры Башкирии» могут скакать только лошади башкирской и местной улучшенной породы. Остальные принимают участие в скачках вне зачета. В будущем правила только ужесточатся.

В 2021 году мы положение поменяем, там смогут участвовать только лошади башкирской породы. Венер Ханнанов, начальник научно-производственного отдела центра компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат»

Финальные скачки пятого этапа «Терры Башкирии» прошли зрелищно. Пять из шести участников шли плотной группой. До самого финишного столба было непонятно, кто же сумеет вырваться вперед. Самым резвым сегодня стал «Буляк». Оба раза он приводил своего жокея к первому месту в скачке, но это не помогло ни Фариту Садыкову, ни Марату Мустафину выиграть общий зачет. Победу на пятом этапе праздновал Ильгиз Ягудин из Дуванчкого района. В первой скачке он прискакал третьим, а во второй занял второе место.

Очень рад, для меня это очень неожиданно. Лошади хорошие, спокойные попадались. На финише я их подгонял. Ильгиз Ягудин, победитель пятого этапа конноспортивного турнира «Терра Башкирия»