В Уфе для детей организуют уличный квест

В Уфе проведут уличный квест для детей. Призы – беспроводные наушники и планшеты. В столице республике прошла пресс-конференция, на которой организаторы рассказали, как пройдёт игра.

Это некие соревнования среди школьников. Одно из заданий – найти клад на улицах города. Уфу поделили на семь квадратов, планируется, что участники будут играть только в одной зоне, в которой живут. При этом маршрут будет проходить внутри дворов, парков и скверов, рядом со школами. Детей могут сопровождать взрослые, но не заменять их на маршруте.