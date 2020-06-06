В Башкирии животноводческие хозяйства начали подготовку к зиме

Не успело разгуляться лето, как началась подготовка к зиме. Животноводческое хозяйство Аургазинского района полным ходом запасается сенажом. Причем впрок, с учетом расширения предприятия.

Грубо, но эффективно. С виду процесс заготовки сенажа не выглядит сложным. Пара колесных тракторов трамбуют сырье в специальной яме. Но даже это нужно делать правильно, иначе всё испортится и нечем будет кормить животных зимой. Кроме того еще и сроки поджимают. Нужно успеть заполнить все ямы за несколько дней.

Сейчас на ферме около тысячи коров. Но для них такого масштабного запаса сенажа слишком много. Впрочем, излишков не останется. Фермеры специально запасаются впрок. В скором будущем здесь планируется увеличение поголовья.

А вот и место под новые коровники. Всего в нескольких метрах от действующего хозяйства. Расширение запланировано с размахом. Сразу шесть новых объектов.