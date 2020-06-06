В Башкирии прошел день поминовения и почитания

Учителя убрались на кладбище. В Башкортостане прошёл день поминовения и почитания. Он был перенесён в этом году из-за пандемии коронавируса.

На погостах прошли субботники. Помимо родственников усопших, порядок наводили коммунальщики, местные предприятия и волонтёры. В Уфе организованной группой на уборку вышли преподаватели детских, подростковых и молодёжных клубов.