В Башкирии прошел день поминовения и почитания

Учителя убрались на кладбище. В Башкортостане прошёл день поминовения и почитания. Он был перенесён в этом году из-за пандемии коронавируса.
На погостах прошли субботники. Помимо родственников усопших, порядок наводили коммунальщики, местные предприятия и волонтёры. В Уфе организованной группой на уборку вышли преподаватели детских, подростковых и молодёжных клубов.
Входить на территорию погостов рекомендовано в масках и перчатках. На входе на Южном кладбище установили краны для мытья рук. Субботники прошли по всему Башкортостану. Их планируют устраивать и дальше. Кладбища открыты для посещения.