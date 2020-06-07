В Башкирии ожидается резкое похолодание

Жителей Башкирии ждут резкие перемены в погоде. Сначала в республику придёт тридцатиградусная жара.

8 июня температура воздуха поднимется до 25 градусов. Ночью ожидается около 18 градусов. А вот во вторник и среду солнце будет палить щедро – до 30 и выше градусов. Вечером, кстати, возможны дожди.

11 июня целый будет дождь, но температура будет около 28 градусов. Такая же погода ожидается и в пятницу 12 июня.