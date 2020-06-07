Волонтёров в Башкирии начнут страховать со следующей недели

В Башкирии со следующей недели начнут страховать волонтёров. По словам министра спорта и молодёжной политики РБ , в первый этап застрахуют до пяти тысяч добровольцев.

Таким образом, республика станет лидером среди российских регионов по количеству застрахованных волонтёров. Кроме этого, по поручению Радия Хабирова в Башкирии будет создан объединённый центр волонтёрского движения. Также для волонтёров будет утверждена новая награда. В ближайшие месяцы в Уфе планируется провести крупный волонтёрский форум с участием стран всего евразийского пространства.