Топ подорожавших и подешевевших продуктов в Башкирии

В Башкирии рассказали о продуктах, которые выросли в цене. Также стало известно, что подешевело. Не изменилась цена только у одного продукта – у муки.

Больше всего в Башкирии подорожала картошка. Сейчас килограмм стоит в среднем 25 рублей 85 копеек.

На втором месте – морковь. Она подорожала на 3,4 %. Цена – 31 рубль 58 копеек.

И на третьем месте стоит карамель, цена которой доходит до 219 рублей 15 копеек за килограмм.

Кроме этого, подорожали: вермишель, яблоки, мясные консервы для детей, говядина, свинина, баранина, куры, варёная и варёно-копчёная колбасы, гречка, сосиски, сардельки, сметана, хлеб, шоколадные конфеты, шлифованный рис и сухие смеси для детского питания.

А среди продуктов, которые подешевели, лидером стали помидоры. Сейчас в среднем килограмм помидор стоит 120 рублей 87 копеек. Подешевели огурцы и свежая белокочанная капуста.

Также подешевели: сливочное масло, макароны, печенье, мороженая рыба, жирный творог, репчатый лук, маргарин, мясные консервы, подсолнечное масло, пшено, яйца.