В Башкирии вторые сутки продолжаются поиски немого шестилетнего ребёнка

В Башкирии продолжаются поиски пропавшего шестилетнего Ренеля Ганиева. Он вышел из дома 5 июня и не вернулся. Ситуация усугубляется и тем, что мальчик немой.

Накануне по факту исчезновения мальчика было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». В поисковом отряде «Лиза Алерт Башкортостан» сообщили, что поиски ещё продолжаются. Ребёнка ищут вторые сутки.

Всех, кто видел ребёнка или обладает какой-нибудь информацией, просят позвонить по горячей линии: 8-800-700-52-54