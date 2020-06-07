Зона «Алга» и крупные медцентры: как преобразится Ишимбай

Сразу 2 крупных медицинских центра появятся в Ишимбае – перинатальный и микрохирургии глаза. Оба медучреждения межмуниципальные, то есть воспользоваться их услугами смогут жители еще и ближайших городов и районов. Подобные периферийные клиники позволят сделать высокотехнологичную медицину ближе, заявил Радий Хабиров. Хотя Ишимбай уже периферией назвать сложно. Город стал частью особой экономической зоны «Алга». На неделе она обрела еще двух потенциальных резидентов.

Детский плач в этих стенах как символ новой жизни старого роддома. Последний год из палат доносился только строительный шум. Здесь шел капитальный ремонт, которого ждали без малого 6 десятков лет. Рожениц вынужденно направляли в Стерлитамак и в Уфу.

Кстати, современному перинатальному центру в Ишимбае тоже быть. Он станет межмуниципальным. На стройку потребуется всего 2 года. После такого заявления Радия Хабирова будущие мамы заверили хором: рожать придут вновь.

Пост об этом в соцсетях Радий Хабиров выкладывает уже в пути. К объекту, который ишимбайцы тоже просили и ждали, отделение офтальмологии после масштабной реконструкции. Именно здесь был поставлен рекорд страны – 43 операции в день. Но врачи Уфимского НИИ глазных болезней были вынуждены возить с собой тяжелое оборудование: УЗИ, микроскопы. Теперь здесь все свое. В Ишимбае будет центр микрохирургии глаза. Такие планируют открыть еще в ряде городов республики.

Периферия – это уже точно не об Ишимбае. Отныне город – часть особой экономической зоны «Алга». Первые 11 резидентов есть. Среди них – зарубежные корпорации. Так, компания «Технолоджи» нацелена возвести 2 завода по выпуску светодиодной продукции, по 10 тысяч квадратов каждый. Хотя изначально строительной площадкой была избрана северная столица России.

С корейскими партнерами и инвесторами мы хотели отрыть в особой экономической зоне в Санкт-Петербурге. Но так как мы узнали, что в Башкирии открывается, то я убедил корейских партнеров открыться именно в Ишимбайском районе, в Башкирии. Ринат Зубайдуллин, генеральный директор ООО «БК Технолоджи»

Один из крупнейших в Азии газохимических кластеров вырастет именно здесь. Площадь «Алги» – 470 гектаров. Почти половина уже зарезервирована под проекты. К приходу инвесторов все должно быть готово с запасом. Такую задачу перед властями ставит Радий Хабиров. Об экологии подумали наперед. Создадут центр по переработке крупнотоннажных отходов нефтяной промышленности.

А самое главное – рекультивация земель с накопленным экологическим ущербом. В результате республика получает рекультивированные земли для сельхозоборота, также почвогрунты и стройматериалы. Максим Назаров, генеральный директор ООО «Экология-21»

Бизнес там, где есть инфраструктура, в нее направят 6 миллиардов рублей. Урбанизация – где есть условия труда и отдыха. Центральную площадь Ишимбая ждет большая перезагрузка. То, на чем экономили многие годы, решено исправить. Проект выиграл федеральный конкурс малых городов и исторических поселений. В этом году республика вновь готова побеждать.