«Намерена идти до конца»: участница полицейского секс-скандала из Уфы прервала молчание

Бывшая дознавательница Гульназ Фатхисламова, которая обвинила трёх начальников в групповом изнасиловании, впервые дала публичное интервью. О подробностях той ночи она рассказала на одной из передач на телевидении.

Вопиющий случай произошёл в 2018 году. Тогда Гульназ написала заявление на своих начальников, которых обвинила в изнасиловании. После долгого судебного решения трое мужчин были приговорены к лишению свободы. Однако на днях Верховный суд неожиданно встал на сторону обвинённых: двое были оправданы, третьему сократили срок отбывания в тюрьме с 6 до 4 лет.

В студии передачи девушка впервые решила прервать молчание и рассказать о подробностях произошедшего. На вопрос о том, почему по её мнению суд оправдал обвинённых, Гульназ ответила, что у неё нет никаких версий.

Я знаю, что все эти люди очень влиятельные. И прошлое у них очень богатое. Агентурная работа. Связи. Я буду добиваться пересмотра дела.Зверское преступление совершили трое. Я буду всегда говорить об этом. Я борюсь за это, за себя, за свое имя, за родителей – за все, что мне удалось пережить Гульназ Фатхисламова, бывшая дознавательницы уфимской полиции

По словам экс-дознавательницы, в ту ночь она попала в кабинет начальников по приказу. Её привезли на служебной машине. Гульназ была уверена в том, что ничего не произойдёт, потому что мужчины знали её отца – на тот момент начальника ОМОНа, а ныне заместителя премьер-министра правительства Башкирии.

Уйти сразу не получилось, вспоминает девушка. По её словам, ей постоянно задавали какие-то вопросы. В тот момент, когда она хотела уйти с кабинета, ей не дали этого сделать.

Возможности сразу уйти не было. Я следила за тем, что будет дальше. Что именно произойдет, я не могла представить. Все время задавались какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне не дали возможности этого сделать Гульназ Фатхисламова, бывшая дознавательницы уфимской полиции