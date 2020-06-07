В Уфе в ДТП пострадал 10-летний мальчик

Авария произошла сегодня днём напротив дома по улице Бакалинской. 28-летняя девушка на Mercedes-Benz при выезде с прилегающей территории въехала в Renault Sandero.
От удара «Рено» опрокинулся на крышу. В перевернувшемся внедорожнике находился 10-летний мальчик. Кроме него никто из детей не пострадал. Детская коляска, которая, как думали очевидцы, принадлежала пострадавшему малышу, на самом деле просто находилась в машине.
По предварительной информации, ребенок получил травмы и доставлен на скорой в ближайшую больницу. Машину при помощи экстренных служб поставили на колеса и отбуксировали к обочине. Все обстоятельства случившегося выясняются.