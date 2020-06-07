В Уфе дорожники пожаловались на жителей города

У нас есть сигнальный забор, сигнальная лента – все это предупреждает, что здесь проходят ремонтные работы и здесь проходить нельзя. Но все людям без разницы. Работает бригада из 10 человек, задействована крупная техника. Всё ликвидируется в ближайшее время.

Алексей Федотов, начальник участка