В Уфе дорожники пожаловались на жителей города

На новой набережной в Уфе устраняют два провала грунта. На проезжей части обвалился асфальт. Провалы образовались в районе Бельского моста. На место происшествия сразу выехали службы экстренного реагирования.
Пострадавших нет. В образовавшейся дыре виднелась канализация. По словам специалистов, возможно, была утечка воды, которая вымыла грунт и спровоцировала обвал. Опасный участок был сразу ограждён. Место провала засыпали песком.
Сегодня-завтра городские службы намерены восстановить повреждённые места. Но работы тормозят сами уфимцы, жалуются ремонтники.