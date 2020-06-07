Пропавший в Башкирии ребёнок три дня жил в лесу

По факту пропажи ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье " Убийство малолетнего". Мальчик 5 июня вышел из дома в селе Урмантау и пропал. С тех пор его искали полиция, спасатели, волонтёры иместные жители.

Ренеля нашли сегодня, 7 июня, ближе к 9 часам вечера в районе реки Юрюзань. Где именно нашли мальчика, уточняется. По информации одного из источников, Ренель находился около деревни Идельбаево. Всё это время он был в лесу. Сейчас мальчика осматривают медики. Что он делал всё это время на природе, будет выясняться.